Двое туристов разбились в национальном парке в США



Два человека погибли в Йосемитском национальном парке в США. По предварительной версии, они упали с популярного среди туристов места для осмотра окрестностей – уступа Тафт Поинт, сообщает Fox26.

Тела мужчины и женщины были найдены в четверг, 25 октября. По факту их гибели начато расследование.



Национальный парк Йосемите расположен в штате Калифорния. Он занимает более 3 тысяч кв. км и находится на западных склонах горного хребта Сьерра-Невада.



Напомним, в Ивано-Франковской области во время прохождения туристического маршрута погиб турист. Кроме того, в Германии автобус с туристами врезался в грузовик.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net