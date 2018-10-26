Лента RSS
Подписаться на ленту
26 октября 2018, пятница, 03:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,41
26. 10. 2018

Двое туристов разбились в национальном парке в США


Два человека погибли в Йосемитском национальном парке в США. По предварительной версии, они упали с популярного среди туристов места для осмотра окрестностей – уступа Тафт Поинт, сообщает Fox26.
 
Тела мужчины и женщины были найдены в четверг, 25 октября. По факту их гибели начато расследование.
 
Национальный парк Йосемите расположен в штате Калифорния. Он занимает более 3 тысяч кв. км и находится на западных склонах горного хребта Сьерра-Невада.
 
Напомним, в Ивано-Франковской области во время прохождения туристического маршрута погиб турист. Кроме того, в Германии автобус с туристами врезался в грузовик.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- В своём резюме вы указали, что истребляете призраков.
- Да.
- Но их не существует!
- Не благодарите.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.