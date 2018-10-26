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26. 10. 2018

Ливень в Иордании: количество жертв увеличилось до 18


Количество жертв ливня в Иордании увеличилось до 18, сообщают зарубежные СМИ.
 
Трагический инцидент произошел недалеко от Мертвого моря, когда автобус с 37 детьми и семи сопровождающими направлялся в туристический район. Автобус попал в ливень, после чего его унесло потоком воды.

В США ливни затопили три штата
 
В настоящее время на месте происшествия проводится масштабная поисково-спасательная операция, в ней принимают участие военные и вертолеты.

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Источник: korrespondent.net

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