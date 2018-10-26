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26. 10. 2018

Мощное землетрясение произошло у берегов Греции


Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Греции, сообщает Геологическая служба США.
 
Очаг землетрясения, произошедшего в Ионическом море, залегал на глубине 16 км. Эпицентр располагался примерно в 120 км от города Патры.
 
За полчаса до землетрясения в 5 км от эпицентра произошел толчок магнитудой 5. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
 
Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья японского острова Хонсю. Кроме того, два мощных землетрясения произошли у тихоокеанского побережья Канады.

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Источник: korrespondent.net

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