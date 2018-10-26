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26. 10. 2018

Здание редакции CNN снова эвакуируют


Здание Time Warner в Нью-Йорке, где находится офис телеканала CNN, снова эвакуировали, сообщает телеканал CBS.
 
Речь опять идет о подозрительном предмете, обнаруженном на третьем этаже здания. На месте работает команда саперов. В полиции подтвердили эвакуацию здания из-за обнаруженных подозрительных предметов. 
 
Напомним, ранее американские полицейские изъяли десять подозрительных посылок, отправленных ряду американских политиков и общественных деятелей. Подозрительные посылки также пришли в офис CNN, в частности были найдены взрывное устройство и конверт с белым порошком.

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Источник: korrespondent.net

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