Здание редакции CNN снова эвакуируют



Здание Time Warner в Нью-Йорке, где находится офис телеканала CNN, снова эвакуировали, сообщает телеканал CBS.



Речь опять идет о подозрительном предмете, обнаруженном на третьем этаже здания. На месте работает команда саперов. В полиции подтвердили эвакуацию здания из-за обнаруженных подозрительных предметов.



Напомним, ранее американские полицейские изъяли десять подозрительных посылок, отправленных ряду американских политиков и общественных деятелей. Подозрительные посылки также пришли в офис CNN, в частности были найдены взрывное устройство и конверт с белым порошком.

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Источник: korrespondent.net