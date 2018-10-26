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26. 10. 2018

После землетрясения у берегов Греции объявлена угроза цунами


Угроза цунами объявлена в Средиземном море после землетрясения магнитудой 6,8 у побережья Греции, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
 
Эпицентр подземных толчков находился в 42 км на юго-запад от острова Закинф, очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки были ощутимы в Албании, южной Италии и на Мальте. 
 
"Зафиксировано изменение уровня воды в море, подтверждается угроза цунами", – говорится в сообщении EMSC в Twitter.

На Индонезию обрушилось цунами
 
Ранее сообщалось, что за полчаса до землетрясения у берегов Греции в 5 км от эпицентра произошел толчок магнитудой 5. 

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Источник: korrespondent.net

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