В Италии исчезло знаменитое горное Голубое озеро



Знаменитое альпийское Голубое озеро (Лаго Адзурро) в итальянской провинции Сондрио полностью исчезло из-за рекордно теплой погоды, сообщает портал GreenMe.



Пересохшее озеро обнаружил фотограф Марко Пуглизе, который пришел к водоему, чтобы сделать несколько снимков. "Возможно, было бы целесообразно начать думать о том, чтобы не тратить впустую воду", – написал он на своей странице в Facebook, опубликовав снимок озера. Голубое озеро пересыхает не в первый раз. В 2005 году водоем также исчез с лица Земли из-за засухи. Однако спустя два года, после искусственного наполнения, озеро снова стало заполняться водой естественным образом.



Водоем включен в список Мест природы, которые нельзя забыть, который составил Итальянский фонд защиты окружающей среды.



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Ранее сообщалось, что в Германии осушат озеро для поиска убитой женщины.

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Источник: korrespondent.net