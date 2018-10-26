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26. 10. 2018

Новая тревога в офисе CNN оказалась ложной


Новая тревога в здании Warner Center в Нью-Йорке, в котором находится офис телеканала CNN, оказалась ложной, сообщают американские СМИ.
 
В настоящее время эвакуация отменена, торговый центр работает в штатном режиме. Пока в здании еще находится около 30 полицейских и сотрудники службы пожарной охраны, однако ничего, представляющего опасность, обнаружено в ходе проверки не было.

В офисе CNN нашли бомбу и конверт с белым порошком
 
Ранее сообщалось, что второй раз за последние два дня полиция эвакуировала людей из здания Warner Center в Нью-Йорке в связи с обнаружением подозрительных предметов.

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Источник: korrespondent.net

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