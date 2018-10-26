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26. 10. 2018

Президентом Эфиопии впервые стала женщина

В Эфиопии президентом страны впервые стала женщина. Об этом в четверг, 25 октября, сообщило AP.
 
"В патриархальном обществе, подобном нашему, назначение женщины главой государства не только устанавливает стандарты для будущего, но и нормализует женщин как лиц, принимающих решения в общественной жизни",  -заявил глава штаба премьер-министра.
 
Указано, что новоизбранный президент Сахле-Ворк Зевде является опытным дипломатом, долгое время она работала в ООН. Была первым генеральным директором отделения ООН в Найроби, а до недавнего времени - специальным представителем Генерального секретаря ООН в Африканском союзе.
 
После избрания президентом Эфиопии Зевде заявила, что сосредоточит свое внимание на объединении всех сторон для достижения мира в стране, где в последние месяцы кипит несколько этнических конфликтов.

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Источник: korrespondent.net

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