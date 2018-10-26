Лента RSS
Подписаться на ленту
26 октября 2018, пятница, 09:39
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,41
26. 10. 2018

Сутки на Донбассе: 17 обстрелов, ранен военный

За прошедшие сутки, 25 октября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 17 раз открывали огонь по позициям украинских войск, четыре раза из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В боевых действиях ранен один военный, сообщает в пятницу, 26 октября, пресс-центр ООС в Facebook.

В частности, отмечено, что за прошедшие сутки сепаратисты осуществляли обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Золотое, Светлодарск, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

При этом прицельный огонь велся из вооружения БМП, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Во всех случаях открытия огня противником принимаются адекватные меры, в том числе и превентивные. В ходе боевых действий 25 октября один военнослужащий Объединенных сил ранен", - доложили в штабе ООС.

Напомним, 24 октября в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В боевых действиях был ранен один военный.

Также сообщалось, что мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на востоке Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В своём резюме вы указали, что истребляете призраков.
- Да.
- Но их не существует!
- Не благодарите.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.