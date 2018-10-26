Возле Курильских островов произошли два землетрясения

Недалеко от Курильских островов, а именно в 46 км к юго-западу от Южно-Курильска, в пятницу, 26 октября, за десять минут произошли два землетрясения магнитудой 5,4 и 4,1 балла. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по Сахалинской области.

В частности, первые подземные толчки магнитудой 5,4 были зафиксированы в 14:04 по местному времени (6:04 по киевскому времени) на глубине 26 км.

"Землетрясение почувствовали жители города Южно-Курильск. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособития составила до трех баллов", - рассказали в управлении российского МЧС.

В то же время второе землетрясение зарегистрировали в 14:14 (6:14 по киевскому времени). Его магнитуда составила 4,1. В Южно-Курильске оно, как и первое, ощущалось на уровне трех баллов.

По данным спасателей, жертв и разрушений в результате подземных толчков нет, угрозу цунами не объявляли.

Как известно, Южно-Курильск - поселок городского типа, расположенный на одном из Южных Курильских островов - Кунашир. В нем проживают около 7,7 тыс. человек.

Ранее землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Греции.

А накануне землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья японского острова Хонсю.

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Источник: korrespondent.net