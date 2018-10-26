Автомобильный мост обрушился в Михайловском районе Приморского края во время проезда по нему фуры. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка МЧС РФ.

"Произошло обрушение моста под Осиновкой, когда по нему проезжал большегруз. Обстоятельства уточняются, проводится проверка", - сказал собеседник.

Позже российские СМИ сообщили, что во время обрушения погиб человек.

"По предварительным данным, один человек погиб. На месте происшествия продолжается разбор конструкций моста и покореженных машин", - сказал представитель Следственного управления СКР по региону.

Спасатели отметили, что для автомобилей организован объезд.

Cмотрите фотогалерею: В России рухнул автомобильный мост, есть погибший

Напомним, 14 августа в Генуе обрушился пролет автомобильного моста. Обломки упали на расположенные под мостом железнодорожные пути и дома. В момент происшествия на мосту находилось более 30 авто и три грузовика. В результате аварии погибли 43 человека.

Позже на Сардинии обрушился мост через пару часов после того, как местные власти запретили передвижение по нему.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net