Хищение $20 млн Ощадбанка: суд арестовал сына нардепа

Суд арестовал сына народного депутата Станислава Березкина Максима, которого детективы Национального антикоррупционного бюро подозревают в причастности к завладению $20 млн Ощадбанка. Об этом заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец, передает в пятницу, 26 октября, Слово и Дело.
По словам прокурора, он ходатайствовал о заключении под стражу Березкина с альтернативой залога в 150 млн гривен, однако суд отказал. Вместо 150 млн гривен залога суд определил сумму в 5 млн грн.
Отмечено, что в случае внесения денег на сына нардепа будут возложены ряд обязанностей, в том числе ношение электронного браслета, сдача загранпаспортов и другие.
Ранее Соломенский райсуд Киева арестовал заместителя председателя правления Ощадбанка Ирину Земцову, а также еще четверых подозреваемых по делу хищения государственных средств АО Ощадбанк.
Также стало известно, что по данному делу задержан сын народного депутата Станислава Березкина.
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Источник: korrespondent.net
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