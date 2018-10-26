Лента RSS
Подписаться на ленту
26 октября 2018, пятница, 12:22
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,41
26. 10. 2018

Евросоюз готовит новые санкции против России - Вена

В Евросоюзе идет обсуждение введения санкций против России из-за кибератак. Об этом заявила федеральный министр Австрии по делам Европы, миграции и иностранных дел Карин Кнайссль, сообщает Укринформ.
 

"Что касается оценки и возможностей дальнейших санкций – это сейчас как раз обсуждается", - заявила Кнайссль, комментируя вопрос о том, будет ли ЕС занимать общую позицию в реакции на кибератаки России и будет ли она поддерживать этот шаг.

Кнайсль напомнила, что Австрия осудила кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия и заявила, и что ожидает от России разъяснений и готовности сотрудничать по этому поводу.

Отметим, накануне Европарламент принял резолюцию, которой призывает усилить санкций в отношении России из-за ситуации в Азовском море.

На это в МИД России заявили, что Запад пытается разыграть очередную "пропагандистскую карту".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В своём резюме вы указали, что истребляете призраков.
- Да.
- Но их не существует!
- Не благодарите.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.