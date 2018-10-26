Евросоюз готовит новые санкции против России - Вена

"Что касается оценки и возможностей дальнейших санкций – это сейчас как раз обсуждается", - заявила Кнайссль, комментируя вопрос о том, будет ли ЕС занимать общую позицию в реакции на кибератаки России и будет ли она поддерживать этот шаг.

Кнайсль напомнила, что Австрия осудила кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия и заявила, и что ожидает от России разъяснений и готовности сотрудничать по этому поводу.

Отметим, накануне Европарламент принял резолюцию, которой призывает усилить санкций в отношении России из-за ситуации в Азовском море.

На это в МИД России заявили, что Запад пытается разыграть очередную "пропагандистскую карту".