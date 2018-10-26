Под Ичней собрали более 16 тысяч боеприпасов

Саперы обнаружили и изъяли более 16 тысяч взрывоопасных предметов в районе военного арсенала под Ичней Черниговской области. Об этом сообщает в пятницу, 26 октября, пресс-служба ГСЧС.

"Проверены и очищены от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала. Очищено 43 из 80 участков разминирования. Изъято более 16,1 тысячи взрывоопасных предметов (за сутки – более 1,4 тысячи)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, специалисты продолжают восстанавливать дома, уже восстановлено 150 зданий.

Накануне в ГСЧС сообщили, что пожар на арсенале ликвидировали, восстановлено движение автотранспорта и железнодорожное сообщение жители могут возвращаться в свои дома. Воздушное пространство в радиусе 30 километров открыли.

Напомним, в ночь на 9 октября произошел пожар вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области на территории складов воинской части А1479 Вооруженных сил Украины. Из населенных пунктов, попавших в зону возможного поражения, были эвакуированы 12,5 тысяч человек.

ГСЧС планирует до 15 декабря очистить 79 тысяч гектаров от взрывоопасных предметов после пожара на шестом арсенале.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net