Лента RSS
Подписаться на ленту
26 октября 2018, пятница, 12:22
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,41
26. 10. 2018

В РФ арестовали украинку, бросившую в подъезде полуторагодовалого сына

Суд в Подмосковье (РФ) санкционировал арест гражданки Украины, которая бросила в подъезде дома в Щелково полуторагодовалого сына. Об этом со ссылкой на информацию представителя областного главка СК России Ольгу Врадий сообщает в пятницу, 26 октября, агентство Интерфакс.

В частности, указано, что женщине предъявили обвинение в невыполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и оставление в опасности. По этим статьям ей грозит до трех лет лишения свободы.

"Задержанная сообщила, что оставила ребенка в подъезде из-за сложной жизненной ситуации, отсутствия постоянного места жительства и материальных трудностей", - сказала представитель следствия, добавив, что в настоящее время устанавливается биологический отец ребенка.

Известно, что ребенка нашли в подъезде многоквартирного дома в Щелково в середине октября. После того, как личность матери - гражданки Украины без постоянного места жительства в РФ - было установлено, ее объявили в розыск. Позже полицейские задержали ее в Москве на площади трех вокзалов, куда та вернулась из Саратова от своей подруги.

По данным пресс-службы детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой, ребенка отдали в приемную семью.

Ранее в Украине к 11 годам тюрьмы приговорили гражданина Азербайджана за убийство украинского военного.

Также сообщалось, что Басманный суд Москвы принял решение об аресте так называемого "вице-премьера Крыма" Виталия Нахлупина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В своём резюме вы указали, что истребляете призраков.
- Да.
- Но их не существует!
- Не благодарите.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.