В РФ арестовали украинку, бросившую в подъезде полуторагодовалого сына

Суд в Подмосковье (РФ) санкционировал арест гражданки Украины, которая бросила в подъезде дома в Щелково полуторагодовалого сына. Об этом со ссылкой на информацию представителя областного главка СК России Ольгу Врадий сообщает в пятницу, 26 октября, агентство Интерфакс.
В частности, указано, что женщине предъявили обвинение в невыполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и оставление в опасности. По этим статьям ей грозит до трех лет лишения свободы.
"Задержанная сообщила, что оставила ребенка в подъезде из-за сложной жизненной ситуации, отсутствия постоянного места жительства и материальных трудностей", - сказала представитель следствия, добавив, что в настоящее время устанавливается биологический отец ребенка.
Известно, что ребенка нашли в подъезде многоквартирного дома в Щелково в середине октября. После того, как личность матери - гражданки Украины без постоянного места жительства в РФ - было установлено, ее объявили в розыск. Позже полицейские задержали ее в Москве на площади трех вокзалов, куда та вернулась из Саратова от своей подруги.
По данным пресс-службы детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой, ребенка отдали в приемную семью.
Ранее в Украине к 11 годам тюрьмы приговорили гражданина Азербайджана за убийство украинского военного.
Также сообщалось, что Басманный суд Москвы принял решение об аресте так называемого "вице-премьера Крыма" Виталия Нахлупина.
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Источник: korrespondent.net
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