Реабилитацию прошли более 55 тысяч военных – Минздрав

“В Украине функционирует сеть госпиталей ветеранов войны, где демобилизованные участники АТО/ООС могут пройти комплексную реабилитацию - медицинскую, физическую и психологическую. С ноября 2014 года комплексную реабилитацию прошли более 55 тысяч украинских воинов”, - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что демобилизованные и уволенные в запас участники АТО/ООС имеют право на бесплатное прохождение комплексной реабилитации в областных госпиталях ветеранов войны по месту жительства и в учреждениях, подчиненных МОЗ Украины.

Отметим, статус участника боевых действий в Украине имеют более 240 тысяч военных.