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26. 10. 2018

Реабилитацию прошли более 55 тысяч военных – Минздрав

С 2014 года в госпиталях Украины комплексную реабилитацию получили более 55 тысяч военных, сообщает пресс-служба Министерство здравоохранения.
 

“В Украине функционирует сеть госпиталей ветеранов войны, где демобилизованные участники АТО/ООС могут пройти комплексную реабилитацию - медицинскую, физическую и психологическую. С ноября 2014 года комплексную реабилитацию прошли более 55 тысяч украинских воинов”, - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что демобилизованные и уволенные в запас участники АТО/ООС имеют право на бесплатное прохождение комплексной реабилитации в областных госпиталях ветеранов войны по месту жительства и в учреждениях, подчиненных МОЗ Украины.

Отметим, статус участника боевых действий в Украине имеют более 240 тысяч военных.

Напомним, ранее СБУ совместно с прокуратурой разоблачили механизм присвоения бюджетных средств, выделенных на психологическую реабилитацию участников боевых действий.

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Источник: korrespondent.net

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