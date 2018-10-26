Foreing Policy убрало скандальную цитату Хуга о Донбассе

Американский журнал Foreign Policy убрал из интервью с первым заместителем Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александром Хугом часть, где он заявляет о том, что мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского присутствия на Донбассе. Об этом говорится в ремарках после текста интервью на сайте издания.

"Исправление, 25 октября 2018 года. В более ранней версии Хуг заявил, что ОБСЕ не видела прямых доказательств российского вмешательства на востоке Украине. Мы исключили это замечание, поскольку оно не передает подразумевавшуюся им точку зрения. Он далее цитирует факты и наблюдения, которые зафиксировали его наблюдатели", - говорится в обновленном тексте интервью.

В первоначальной версии отвечая на вопрос, какова позиция ОБСЕ по поводу вмешательства России в события на востоке Украины Хуг сказал:

"Что касается того, что мы увидели на месте, мы не увидели прямых доказательств (российского вмешательства, - ред)".

Но в то же время, по словам замглавы СММ ОБСЕ, миссия фиксировала конвои, въезжающие в Украину и выезжающие из нее по грунтовым дорогам ночью в районах, где нет официальных пунктов пропуска.

Также Хуг заявил, что наблюдатели видели "конкретные типы оружия", в том числе военное электронное вооружение.

Позже уполномоченная президента по вопросам мирного урегулирования на Донбассе Ирина Геращенко, комментируя заявление Хуга, выразила надежду, что его заявление - неудачная формулировка, а не осознанная позиция.

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Источник: korrespondent.net