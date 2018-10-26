Погода на выходные: потепление, местами дожди

В Украине на выходных, 27-28 октября, ожидается потепление, местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, в субботу, 27 октября, дожди ожидаются на западе, севере и в центре страны.
На западе днем воздух прогреется до +17 градусов, ночью обещают до +2 градусов. На востоке днем прогнозируют от +12 до +17 градусов, ночью от +2 до +5 градусов. На юге днем температурный максимум составит +19 градусов, ночью обещают до +7 градусов. На севере днем от +11 до +14 градусов, ночью от +1 до +4 градусов.
В Киеве в субботу пройдет дождь, днем от +12 до +14 градусов, ночью от +2 до +4 градусов.
В воскресенье, 28 октября, дожди пройдут только на западе страны.
На западе днем обещают до +22 градусов, ночью - до +5 градусов. На юге днем воздух прогреется до +21 градуса, ночью ожидается до +11 градусов. На востоке синоптики обещают от +18 до +20 градусов днем и до +11 ночью. На севере днем ожидается до +14 градусов, ночью температура опустится до +5 градусов.
В Киеве в воскресенье будет сухо, днем от +12 до +14 градусов, ночью от +6 до +8 градусов.
По данным синоптика Натальи Диденко, на выходных температура значительно поднимется. Максимально столбики термометров покажут +12 +18 градусов, а местами, кроме северных областей, и до +22 градусов. Дожди в ближайшие субботу и воскресенье ожидаются в западных и северных регионах. На остальной части Украины погода будет сухой и малооблачной.
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Источник: korrespondent.net
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