Опубликовано завещание Сенцова

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов попросил опубликовать его завещание. Соответствующее его письмо, которое передала сестра Наталья Каплан, обнародовало в пятницу, 26 октября, Громадське.

В частности, в письме от 7 сентября Сенцов завещает экранизацию своих работ режиссеру Евгении Врадий. Также Сенцов назначил наследниками своих детей - Алину и Владислава.

Полный текст письма украинского режиссера:

"Я, Сенцов Олег Геннадиевич, находясь в здравом уме и твердой памяти, завещаю в случае моей смерти экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно Носорог, Кай, а также написанные мной в неволе Блистательный мир, Вороны и Кристи моей соратнице и второму режиссеру Евгении Врадий в качестве режиссера-постановщика. В случае ее отказа, она имеет право выбрать, кому перепоручить эти экранизации, а также выбрать компанию производителя этих фильмов.

Правопреемниками, наследниками и получателями моих гонораров после моей смерти, я назначаю моих детей: Сенцову Алину и Сенцова Владислава. Завещание составлено в ИК-8 г. Лабытнанги в присутствии и заверено моим адвокатом Динзе Дмитрием. 07.09.18".

Напомним, 25 октября Олег Сенцов стал лауреатом правозащитной премии имени Сахарова. Сенцов стал первым в истории украинцем, получившим эту награду.

В начале сентября стало известно, что украинский режиссер Олег Сенцов написал завещание на свое творчество в случае смерти.

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Источник: korrespondent.net