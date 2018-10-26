На Буковине пограничники отстреливались от пьяной толпы - СМИ

В ночь на пятницу, 26 октября, в населенном пункте Селятино Черновицкой области группа лиц из 15 мужчин после застолья решила "выяснить отношения" с пограничником, проживавший рядом. Об этом сообщает сайт города Черновцы.

Отмечается, что к месту конфликта прибыл руководитель пограничного подразделения.

"Агрессивно настроенная компания, кроме угроз в сторону охранников границы, попытались завладеть оружием пограничного наряда, который прибыл на место конфликта. В результате чего пограничным нарядом применены спецсредства", - говорится в сообщении.

Для проведения следственных действий на место прибыли представители Национальной полиции.

После выяснения всех обстоятельств конфликта, правоохранителями направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по части 2 ст. 345 УК Угроза или насилие в отношении работников правоохранительных органов для внесения сведений в единый реестр.

Принимая во внимание, что за последнее время на участке отдела пограничной службы Селятино охранниками границы задерживалась значительное количество табачных изделий, вероятно, именно это и стало причиной конфликта, ведь организаторы контрабандных сделок несут значительные финансовые убытки, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что венгерские пограничники обнаружили брошенное авто с контрабандой возле границы.

Источник: korrespondent.net