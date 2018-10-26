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26. 10. 2018

На Буковине пограничники отстреливались от пьяной толпы - СМИ

В ночь на пятницу, 26 октября, в населенном пункте Селятино Черновицкой области группа лиц из 15 мужчин после застолья решила "выяснить отношения" с пограничником, проживавший рядом. Об этом сообщает сайт города Черновцы.
 
 
Отмечается, что к месту конфликта прибыл руководитель пограничного подразделения.
 
"Агрессивно настроенная компания, кроме угроз в сторону охранников границы, попытались завладеть оружием пограничного наряда, который прибыл на место конфликта. В результате чего пограничным нарядом применены спецсредства", - говорится в сообщении.
 
Для проведения следственных действий на место прибыли представители Национальной полиции.
 
После выяснения всех обстоятельств конфликта, правоохранителями направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по части 2 ст. 345 УК Угроза или насилие в отношении работников правоохранительных органов для внесения сведений в единый реестр.
 
Принимая во внимание, что за последнее время на участке отдела пограничной службы Селятино охранниками границы задерживалась значительное количество табачных изделий, вероятно, именно это и стало причиной конфликта, ведь организаторы контрабандных сделок несут значительные финансовые убытки, отмечает издание.
 
Ранее сообщалось, что венгерские пограничники обнаружили брошенное авто с контрабандой возле границы. 

Источник: korrespondent.net

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