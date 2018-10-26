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26. 10. 2018

Названа дата визита Меркель в Киев

На следующей неделе в Киев приедет канцлер Германии Ангела Меркель. Встреча с президентом Украины Петром Порошенко состоится 1 ноября. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает Интерфакс-Украина.

"В центре переговоров будут двухсторонние отношения", - сказала Деммер.

Политики также обсудят ситуацию в зоне конфликта на востоке Украины и "ход реализации минских договоренностей".

Отметим, о визите Меркель стало известно еще в конце лета, но дата приезда ранее не называлась.

Отметим, последний раз Меркель приезжала в Киев в феврале 2015 года – накануне заключения вторых Минских соглашений. 

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Источник: korrespondent.net

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