В селе Сторожница, что на Закарпатье, в четверг, 25 октября, случилась смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.
Как выяснили полицейские следственно-оперативной группы, водитель автомобиля Fiat Bravo, двигаясь из города Ужгород в направлении села Тарновци, не справился с управлением и совершил наезд на пешехода. После чего допустил столкновение с автомобилем Skoda Superb, который был припаркован на обочине дороги.
Пострадал мужчина в возрасте около 30 лет. В результате полученных травм он скончался в травмпункте Ужгородской клинической больницы. Его личность устанавливают полицейские.
В ходе расследования сотрудники отделения выяснили, что за рулем автомобиля находился 26-летний житель села Сторожница. Его доставили в медучреждение. Выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения - 1,89 промилле.
Полиция начала расследование. Водителя задержали. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Cмотрите фотогалерею: На Закарпатье авто с пьяным водителем сбило пешехода
Ранее в Одесской области водитель микроавтобуса совершил наезд на годовалого мальчика, ребенок погиб.
Также сообщалось, что во Львовской области водитель сбил пожилую женщину и скрылся с места ДТП.
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Источник: korrespondent.net
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