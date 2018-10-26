Патриарх Филарет назвал главные вопросы объединительного Собора

На Архиерейском объединительном соборе будут рассмотрены три важных вопроса для создания Единой поместной православной церкви. Об этом во время брифинга в пятницу, 26 октября, заявил глава УПЦ КП патриарх Филарет, сообщает УНН.
"В Украине будет одна украинская церковь, а те православные, духовенство, епископы и верующие, которые не захотят быть в Украинской православной церкви, должны называться Русской православной церковью в Украине. Это - первое, что должно быть решено на Соборе", - рассказал Филарет.
Кроме того, церковным иерархам предстоит избрать главу новосозданной церкви.
"Второй вопрос - это избрание предстоятеля для этой объединенной новой Украинской православной церкви. Третий вопрос, рассмотренный на Соборе - это принятие устава для этой Украинской православной церкви", - рассказал он.
По словам Филарета, устав есть как у Киевского Патриархата, так и в Автокефальной церкви в Украине и Московского Патриархата.
"Это будет устав общий, украинский, который будет отражать в себе законы Украины и согласован с украинскими законами с одной стороны, с другой - структуру Православной церкви, ее положения и возможности", - добавил он.
Предстоятель УПЦ КП также отметил, что на объединительный Собор будет делегировано более 60 епископов трех церквей – УПЦ КП, УПЦ МП и УАПЦ.
Ранее патриарх Филарет заявлял, что объединение церквей произойдет до конца года.
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Источник: korrespondent.net
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