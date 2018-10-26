В Черкассах на взятке задержали майора ВСУ

В Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках начальника финансово-экономической службы одной из воинских частей региона. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщает пресс-центр областного управления СБУ.
В частности, оперативники спецслужбы установили, что майор Вооруженных Сил Украины наладил механизм получения неправомерной выгоды от военнослужащих, которые увольняются со службы.
"За "вознаграждение" в пять тысяч гривен он обеспечивал оформление финансовых документов, необходимых для проведения предусмотренных законодательством выплат, и не создавал искусственных препятствий при получении соответствующих справок", - говорится в сообщении.
Отмечено, что правоохранители задержали офицера в центре Черкасс во время получения очередной суммы взятки от военнослужащего.
Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.
Ранее в Ровно правоохранители разоблачили во взяточничестве первого заместителя председателя Ровенской райгосадминистрации.
Также сообщалось, что в Киеве два офицера полиции были задержаны на взятке в 50 тысяч долларов.
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Источник: korrespondent.net
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