В Черкассах на взятке задержали майора ВСУ

В Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках начальника финансово-экономической службы одной из воинских частей региона. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщает пресс-центр областного управления СБУ.

В частности, оперативники спецслужбы установили, что майор Вооруженных Сил Украины наладил механизм получения неправомерной выгоды от военнослужащих, которые увольняются со службы.

"За "вознаграждение" в пять тысяч гривен он обеспечивал оформление финансовых документов, необходимых для проведения предусмотренных законодательством выплат, и не создавал искусственных препятствий при получении соответствующих справок", - говорится в сообщении.

Отмечено, что правоохранители задержали офицера в центре Черкасс во время получения очередной суммы взятки от военнослужащего.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.

Ранее в Ровно правоохранители разоблачили во взяточничестве первого заместителя председателя Ровенской райгосадминистрации.

Также сообщалось, что в Киеве два офицера полиции были задержаны на взятке в 50 тысяч долларов.

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Источник: korrespondent.net