Непослушный Трамп. Кто прослушивает президента США

Во всяком случае, такую информацию обнародовала газета The New York Times со ссылкой на бывшие и действующие источники в американских спецслужбах.

Издание утверждает, что Россия и Китай рассчитывают получить, таким образом, информацию, которую потом используют для влияния на американскую политику.

Трамп, конечно, все отрицает. Но в США насторожились.

С кем говорит Трамп

Китай использует полученную информацию, чтобы оказать влияние на Трампа в торговой войне, утверждают источники издания. По их словам, китайцы изучают, как мыслит Трамп, какие аргументы способны его убедить, и к кому он прислушивается. С этой целью они составили список друзей Трампа, с которыми он часто общается по своему IPhone.

В него вошли, в частности, глава инвестиционной компании Blackstone Group Стивен Шварцман и игорный магнат Стив Уинн. Оба имеют связи с Китаем: Шварцман основал стипендиальную программу в университете Цинхуа в Пекине, Уинн построил развлекательный комплекс в Макао. Собеседники The New York Times отмечают, что ни Шварцман, ни Уинн, скорее всего, не знают о намерениях Китая использовать их в своих интересах.

Россия тоже прослушивает звонки Трампа по айфону. Но, по словам одного из источников The New York Times, русские, в отличие от китайцев, не предпринимают серьезных усилий для того, чтобы оказать влияние на Трампа.

Позиция спецслужб

В администрации президента США и американских спецслужбах не могут заставить Трампа отказаться от звонков по IPhoneи лишь надеются, что во время разговоров он не обсуждает секретную информацию. Их успокаивает то, что еще до прихода в Белый дом у Трампа развилась “паранойя” насчет слежки, а также то, что он редко вникает в детали предоставляемых ему разведданных и не очень хорошо осведомлен о специфике военных и разведывательных операций, пишет The New York Times.

Телефоны Трампа

Всего у Трампа три IPhone. Два из них считаются официальными: один предназначен для Твиттера и остальных приложений, второй для звонков. Функционал этих телефонов был ограничен Агентством национальной безопасности; например, с них нельзя писать сообщения и подключаться к мобильному интернету. Кроме того, у Трампа есть еще и персональный IPhone с обычным набором функций. Президент США настоял на возможности пользоваться им, потому что в нем, в отличие от официальных телефонов, можно хранить список контактов. The New York Times не пишет, какой из телефонов Трампа прослушивают Россия и Китай; вероятно, речь идет именно о персональном.

Впрочем, техническая неграмотность Трампа развеяла некоторые другие опасения, говорится в статье. "Он не пользуется электронной почтой, так что риск фишинговой атаки вроде той, с помощью которой российская разведка получила доступ к письмам Демократической партии, близок к нулю", - пишут авторы статьи.

Однако, Трамп был бы не Трампом, если бы все было так просто.

“Защита президентских телефонов порой оказывалась задачей трудной, - говорится в статье. - В прошлом году мобильный Трампа забыли в гольф-каре в его клубе в Бедминстере, Нью-Джерси, что вызвало суматоху с его поисками, рассказали два знакомых с ситуацией источника".

Каждые 30 дней Трамп должен менять два своих официальных телефона на новые, но он редко так делает, негодуя из-за неудобств. Персонал Белого дома должен настраивать новые телефоны точно так же, как и старые, но новые iPhone нельзя восстановить с помощью резервной копии со старых, поскольку в результате будут перенесены и возможные вредоносные программы.

Реакция Трампа и Белого Дома

Трамп прокомментировал информацию журналистов . У себя в Twitter он написал, что статья NYT "совершенно неверна".

"Так называемые эксперты по Трампу в The New York Times написали длинную и скучную статью о том, как я использую мобильный телефон. Она настолько непоправимо некорректна, что у меня нет времени ее исправлять. Я пользуюсь только официальными телефонами, и у меня только один официальный мобильный телефон, которым я пользуюсь редко", - отметил он.

