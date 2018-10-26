В Бердичеве полиция задержала тренера спортшколы, который подозревается в развращении 11-летней девочки. Об этом на пресс-конференции в пятницу, 26 октября, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Житомирской области Вячеслав Печененко, информирует пресс-служба полиции области.
Так, в полицию 16 октября обратилась мама ребенка с сообщением о совершении развратных действий в отношении дочери тренером спортивной школы.
"К счастью, она не дала этому событию огласки, поэтому это позволило нам провести ряд следственных мероприятий и соответствующим образом зафиксировать противоправные действия мужчины", - сказал Печененко.
В рамках расследования уголовного производства полицейские задокументировали причастность 56-летнего мужчины к совершению развратных действий в отношении 11-летнего ребенка. 25 октября он был задержан.
Полиция инициировала перед судом избрание меры пресечения мужчине в виде содержания под стражей.
Задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Cмотрите фотогалерею: В Бердичеве тренера спортшколы подозревают в растлении 11-летней ученицы
Ранее в Сумской области правоохранители сообщили о подозрении 41-летнему жителю Глухова, который совершал развратные действия в отношении малолетнего ребенка.
Также в Киеве задержали гражданина Австрии, который находился в международном розыске по подозрению в растлении малолетних детей.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.