В Бердичеве полиция задержала тренера спортшколы, который подозревается в развращении 11-летней девочки. Об этом на пресс-конференции в пятницу, 26 октября, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Житомирской области Вячеслав Печененко, информирует пресс-служба полиции области.

Так, в полицию 16 октября обратилась мама ребенка с сообщением о совершении развратных действий в отношении дочери тренером спортивной школы.

"К счастью, она не дала этому событию огласки, поэтому это позволило нам провести ряд следственных мероприятий и соответствующим образом зафиксировать противоправные действия мужчины", - сказал Печененко.

В рамках расследования уголовного производства полицейские задокументировали причастность 56-летнего мужчины к совершению развратных действий в отношении 11-летнего ребенка. 25 октября он был задержан.



Полиция инициировала перед судом избрание меры пресечения мужчине в виде содержания под стражей.



Задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Cмотрите фотогалерею: В Бердичеве тренера спортшколы подозревают в растлении 11-летней ученицы

Ранее в Сумской области правоохранители сообщили о подозрении 41-летнему жителю Глухова, который совершал развратные действия в отношении малолетнего ребенка.

Также в Киеве задержали гражданина Австрии, который находился в международном розыске по подозрению в растлении малолетних детей.

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Источник: korrespondent.net