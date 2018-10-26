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26. 10. 2018

В Нацполиции назвали самый криминальный город Украины

Самым криминальным городом Украины на сегодняшний день являются Черкассы. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщил замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Аброськин привел в пример Мариуполь. По его словам, там общество, полиция и военные делают все возможное для порядка в прифронтовом городе.

"Другая ситуация - центральная Украина. Мирный город Черкассы, где несколько дней назад проводил совещание руководителей криминальной полиции Украина - самый криминальный город в стране. Спрашиваю у руководителя ГУНП Черкасской области, как местные власти заботятся о безопасности своих жителей, работает ли программа "Безопасный город". Ответ - нет", - отметил Аброськин.

Ранее глава Национальной полиции Украины Сергей Князев назвал самыми проблемными регионами в Украине Днепр, Харьков, Запорожье и Одессу.

Также сообщалось, что самые опасные районы Киева - Шевченковский и Соломенский.

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Источник: korrespondent.net

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