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26. 10. 2018

В аэропорту Борисполь задержали участника боевых действий на Донбассе

Сотрудники Госпогранслужбы совместно с представителями СБУ в пятницу, 26 октября, задержали одного из пассажиров рейса, прибывшего из Минска. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По информации ведомства, задержанный гражданин Украины воевал в составе незаконных вооруженных формирований на востоке страны. В частности, выполнял задачи сепаратистов в районе города Снежное (неподконтрольная украинской власти территория Донбасса).

29-летнего мужчину задержали во время пограничного оформления.

После задержания пограничники выяснили, что ранее подозреваемый, стараясь избежать задержания на линии разграничения в районе операции Объединенных сил, покинул территорию Украины через один из закрытых пунктов пропуска в Луганской области.

На место вызвана следственная группа полиции.

Напомним, ранее в СБУ заявили о разоблачении предпринимателей, финансирующих "ЛДНР". До этого в штабе ООС сообщили о массовом задержании сторонников сепаратистов.

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Источник: korrespondent.net

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