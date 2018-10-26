В Турции асфальт провалился под ногами у прохожих

Камеры наблюдения в турецком городе Диярбакыр зафиксировали, как две женщины провалились под асфальт. Видео инцидента появилось на YouTube-канале новостного агентства DHA.

Женщины шли по улице и разговаривали, когда под их ногами провалился асфальт. На помощь пострадавшим прибежали очевидцы.

По данным СМИ, пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства инцидента выясняются.

Несколькими днями ранее в США во время вечеринки в доме провалился пол.

А в центре Киева после ливня провалился асфальт. Провалы произошли в нескольких местах, из-за чего дорогу перекрыли для проезда автомобилей.

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Источник: korrespondent.net