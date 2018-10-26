Порошенко и Лукашенко встретились в Гомеле

Президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко провели в Гомеле встречу в формате "тет-а-тет".Об этом в пятницу, 26 октября, сообщает пресс-служба президента Украины.

В начале переговоров Порошенко поблагодарил за инициативу проведения Первого форума регионов Украины и Республики Беларусь и отметил его результативность.

В частности, по словам президента, уже были подписаны ряд соглашений между областями и планируется принятие еще нескольких документов.

Также Порошенко отметил, что сотрудничество между Украиной и Беларусью базируется на дружбе.

"Мы абсолютно уверены, что отношения вышли на серьезный рост. Экономика наших стран подчеркивает, что прирост составляет более 23% из года в год в валюте", - отметил президент Украины.

По его словам, происходит рост поставки украинской продукции в Беларусь.

"Для нас очень важно сохранить эти тенденции", - добавил Порошенко.

Напомним, в Гомеле 25 октября начался первый Форум регионов Украины и Беларуси, который продлится два дня.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины заявил, что пребывание украинцев в Беларуси можно назвать потенциально опасным.

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Источник: korrespondent.net