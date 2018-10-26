Украина и Беларусь договорились о реадмиссии

Представители Украины и Беларуси в пятницу, 26 октября, подписали договор о реадмиссии. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

В соответствии с договором, страны обязуются принимать своих граждан или в некоторых случаях, иностранцев, которые подлежат депортации из другой страны.

Соответствующий договор был подписан в ходе первого Форума регионов Украины и Беларуси в Гомеле.

Напомним, сегодня также Порошенко и Лукашенко также встретились в рамках форума в Гомеле.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины заявил, что пребывание украинцев в Беларуси можно назвать потенциально опасным.

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Источник: korrespondent.net