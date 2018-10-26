Глава УАПЦ выставил требования к объединительному Собору

Предстоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий (Малетич) требует, чтобы название, устав и модель поместной православной церкви были согласованы перед проведением Архиерейского объединительного собора. Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина в пятницу, 26 октября.
"В светской жизни, когда, например, организовывают какую-то партию, всегда есть какой-то проект устава. А если устава не будет, то кто пойдет на собор?.. Это безумие! Сейчас же ничего этого нет", - сказал Макарий.
В то же время он отказался назвать собственные предложения по этим пунктам.
"Домыслы патриарха Филарета и его требования или видение я комментировать не буду. А перед тем, как давать свои собственные предложения, я, как человек, который с сыновьей покорностью относится к Вселенскому патриархату, который пошел на противостояние с Москвой, должен выслушать предложения его святости (патриарха Варфоломея, - ред.)", - заявил Макарий.
Он также подчеркнул, что он и Филарет на сегодня неофициально подчинены Вселенскому патриарху.
Ранее Филарет заявил, что на Архиерейском объединительном соборе предстоит учредить единую церковь, избрать ее главу и утвердить устав.
По его словам, объединение церквей произойдет до конца года.
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Источник: korrespondent.net
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