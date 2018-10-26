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26. 10. 2018

За неделю на Донбассе "тишину" нарушили почти десять тысяч раз

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за минувшую неделю зафиксировали почти десять тысяч нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщил первый замглавы миссии Александр Хуг на брифинге в пятницу, 26 октября.

"Совокупное число нарушений режима прекращения огня уже превышает 240 тысяч", - сказал Хуг.

По его словам, СММ зафиксировали 67 единиц запрещенного вооружения вдоль линии соприкосновения, размещенных в нарушение достигнутых договоренностей относительно разведения сил и средств.

Хуг также обратил внимание на необходимость проведения разминирования в регионе.

Ранее Хуг заявлял, что боевые действия на Донбассе можно прекратить в течение одного часа.

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Источник: korrespondent.net

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