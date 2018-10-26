Разминировано "ужаснейшее" место на Земле

Северная и Южная Корея разминировали объединенную зону безопасности на границе. Об этом сообщает CNN, напоминая, что бывший президент США Билл Клинтон назвал ее "ужаснейшим местом на планете".

Отмечается, что из зоны убраны все мины и охранные посты, вывезено все огнестрельное оружие и боеприпасы. Это подтвердили в Пхеньяне, Сеуле и Командовании ООН, которое занимается управлением южной части зоны.

С начала операции по демилитаризации границы было выкопано 14 наземных мин, 187 других взрывных устройств и останки двоих солдат. Судя по удостоверениям личности, найденным неподалеку, они принадлежат южнокорейским гражданам, однако сейчас проводятся дополнительные тесты ДНК, сообщили в Минобороны Республики Корея.

Ожидается, что обе стороны вскоре уберут с границы лишнее оборудование для наблюдения. Впоследствии они будут устанавливать следящие устройства лишь по согласованию друг с другом, а также начнут делиться информацией.

Ранее КНДР и Южная Кореи договорились об отводе оружия с границы. В соответствии с договором, огнестрельное оружие и посты охраны из Объединенной зоны безопасности должны были исчезнуть до 25 октября. Напомним, в сентябре впервые за 11 лет президент Южной Кореи прибыл в КНДР.

По итогам переговоров в Пхеньяне глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин согласовали шаги по денуклеаризации Корейского полуострова.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net