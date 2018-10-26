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26. 10. 2018

В аэропорту Нью-Йорка автоцистерна врезалась в самолет

В нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия автоцистерна врезалась в крыло пассажирского самолета авиакомпании American Airlines. Инцидент произошел в 6.51 (в 13.51 по киевскому времени) в пятницу, 26 октября.

Лайнер авиакомпании American Airlines должен был вылететь в Майами. На борту находились 172 пассажира и шесть членов экипажа, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

По данным СМИ, самолет был снят с эксплуатации, а пассажиров пересадили на другой борт. Ведется расследование.

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Источник: korrespondent.net

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