Киев запретил въезд трем российским чиновникам

Главе делегации Росрыболовства Игорю Рулеву и еще двум чиновникам на три года запрещен въезд в Украину. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Интерфакс-Украина.

"Действительно, вчера во время оформления вылета рейсом на Стамбул в аэропорту Борисполь в соответствии с имеющейся информации пограничники запретили въезд главе этой комиссии Игорю Рулеву и еще двум участникам комиссии из РФ сроком на три года", – сказал он.

Как сообщалось, чиновники прибыли в Украину по приглашению Госрыбагентства для участия в переговорах в рамках украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.

Накануне заседание комисси сорвал нардеп Рефат Чубаров, потребовав выдворить представителей Росрыболовства из страны.

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Источник: korrespondent.net