В колониях Полтавской области обнаружили возможные орудия пыток

В четырех колониях Полтавской области в ходе проверки были обнаружены предметы, которые могли использоваться для пыток осужденных. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

По ее словам, прокуратура указала руководству исправительных заведений немедленно устранить нарушения. Одновременно по данному факту начато уголовное производство по статьям о превышении власти работником правоохранительного органа и незаконном обращение с оружием.

Сарган сообщила, что прокуратура Полтавской области проверила состояние соблюдения законодательства в части применения мер физического воздействия, специальных средств и оружия к осужденным в Полтавской исправительной колонии № 64, Божковской исправительной колонии №16, Крюковской исправительной колонии №29 и Надержинщинской исправительной колонии №65.

По ее словам, в помещении отдела надзора и безопасности указанных учреждений на видном месте хранятся запрещенные средства, а именно ухват, лом, кувалда и другие.

Более того, отдельные инструменты оборудованы рукоятками, обмотанными колючей проволокой, и оснащены острыми металлическими шипами размером 2-3 см.

"Использование указанных средств к осужденным недопустимо и может нанести физические страдания, создать реальную угрозу здоровью и их жизни", - подчеркнула Сарган.

Она отметила, что в соответствии с Конституцией и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод 1950 года никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию.

Украинское законодательство предусматривает, что к лицам, лишенным свободы, если они оказывают физическое сопротивление персоналу колонии, злостно не выполняют его законные требования, проявляют буйство, участвуют в массовых беспорядках, захвате заложников или совершают другие насильственные действия, применяется физическая сила, специальные средства, смирительная рубашка и оружие. При этом приказ Министерства юстиции четко определяет перечень специальных средств, которые должны обязательно быть в наличии в отдельной комнате или металлическом шкафу в дежурной части учреждения исполнения наказаний.

В ходе проведенных следственных действий правоохранители изъяли найденные в колониях запрещенные предметы для проведения экспертиз.

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Источник: korrespondent.net