В Беларуси будут транслировать украинский телеканал

В ближайшее время на территории Республики Беларусь начнется трансляция украинского телеканала. Об этом в пятницу, 26 октября, во время первого Форума регионов Украины и Белоруссии заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщает Белта.

"Мы договорились о том, что начало трансляции украинского канала на территории Беларуси произойдет в ближайшее время", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что большой интерес в Украине вызывает трансляция белорусского телеканала. Порошенко поблагодарил за возможность получать объективную информацию от белорусских СМИ на белорусском языке.

Напомним, сегодня Порошенко и Лукашенко встретились в Гомеле на Форуме регионов. По итогам встречи Лукашенко заявил, что между двумя странами нет неразрешимых проблем.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net