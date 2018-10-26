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26. 10. 2018

Суд продлил арест Рубану

Шевченковский районный суд Киева продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей Владимиру Рубану, который подозревается в подготовке теракта в столице против украинских чиновников. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, пишет РБК-Украина в пятницу, 26 октября.

Отмечается, что срок содержания под стражей продлили еще на два месяца.

Как сообщалось, 8 марта Владимир Рубан был задержан на КПВВ Майорск с арсеналом оружия. На следующий день суд арестовал его на два месяца.

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Источник: korrespondent.net

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