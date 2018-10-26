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26. 10. 2018

В школе Ровно ученик распылил слезоточивый газ

В Ровно ученик школы №9 в пятницу, 26 октября, распылил в здании слезоточивый газ. Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на представителя Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

Детей эвакуировали, учебный процесс в школе приостановлен.

На место события прибыли сотрудники полиции и ГСЧС.

По предварительным данным, газ распылил 16-летний ученик этой школы.

Ведется расследование.

Как сообщалось, в школе Павлограда из-за происшествия в кабинете химии не допустили к занятиям около 1200 детей.

Также ранее в школе Запорожья распылили газ, эвакуировали 353 человека.

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Источник: korrespondent.net

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