Киев и Минск снимут антидемпинговые ограничения

Украина и Беларусь создадут в ближайшее время рабочую группу для снятия антидемпинговых ограничений во взаимной торговле. Об этом в пятницу, 26 октября, договорились президенты двух стран, сообщает Укринформ.
"Мы договорились с Александром Григорьевичем (Лукашенко - ред.) срочно поручить правительствам создать рабочую группу, чтобы расчистить все антидемпинговые ограничения, расчистить любые преграды, которые мешают взаимной торговле", - сказал после встречи с белорусским лидером президент Украины Петр Порошенко.
По его словам, товарооборот между двумя странами может быть удвоен.
"В этом году, мы надеемся, что товарооборот между Украиной и Беларусью будет 5,3 млрд... Я уверен, что мы могли бы с легкостью удвоить наш товарооборот, и цифра в 10 млрд долларов является вполне реальной. В значительной степени этому способствовало бы возобновление экспорта украинского металлопроката в Республику Беларусь, а также отмена ограничений как на торговлю сельскохозяйственной продукцией, так и на торговлю древесиной", - сказал Порошенко
Он также отметил, что это является задачей обеих сторон, и спрогнозировал, что эта рабочая группа будет создана в ближайшее время.
Напомним, сегодня Порошенко и Лукашенко встретились в Гомеле на Форуме регионов. По итогам встречи Лукашенко заявил, что между двумя странами нет неразрешимых проблем.
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Источник: korrespondent.net
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