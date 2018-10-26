ЕС хочет видеть в Украине министерство по реформам

Европейский союз (ЕС) призвал Украину создать министерство по реформам. Об этом говорится в заявлении представительства ЕС.
"Европейский союз внимательно следит за развитием последних событий с внедрением реформ государственного управления в Украине. Достигнут значительный прогресс, однако нужно сделать еще больше. ЕС подтверждает готовность и в дальнейшем оказывать финансовую поддержку в госбюджет Украины, так, на основе уже имеющихся хороших результатов, в 2018 было выделено 15,5 миллионов евро", - говорится в заявлении.
Кроме того, в ЕС приветствуют усилия правительства Украины по обновлению Стратегии реформирования госуправления. Также Евросоюз поддерживает усовершенствованную процедуру набора новых государственных служащих на должности специалистов по реформам. При этом отмечается, что набор госслужащих на должности специалистов по реформам требует активного привлечения соответствующих министерств.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что реформа образования в Украине сейчас является самой важной, и первые изменения уже можно увидеть в школе.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.