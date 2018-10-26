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26. 10. 2018

Трамп пригрозил ужесточить меры против нелегальных мигрантов

Президент США Дональд Трамп пригрозил ужесточить политику в отношении нелегальных мигрантов, если демократы продолжат препятствовать его инициативам в конгрессе. Об этом в пятницу, 26 октября, он написал на своей странице в соцсети Twitter.

"Демократы должны дать нам голоса, чтобы принять сильные (но справедливые) законы. Если этого не произойдет, мы будем вынуждены действовать намного жестче", - написал президент.

Трамп отметил, что США ежегодно тратят на нелегальную миграцию миллиарды долларов. Он предупредил, что "это не будет продолжаться".

The United States has been spending Billions of Dollars a year on Illegal Immigration. This will not continue. Democrats must give us the votes to pass strong (but fair) laws. If not, we will be forced to play a much tougher hand.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 октября 2018 г.

Ранее Трамп резко раскритиковал миграционную политику в Европе.

Также он пообещал сократить помощь государствам в Центральной Америке и назвал марш мигрантов в Мексике вызовом для своего государства.

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Источник: korrespondent.net

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