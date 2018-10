Трамп пригрозил ужесточить меры против нелегальных мигрантов

Президент США Дональд Трамп пригрозил ужесточить политику в отношении нелегальных мигрантов, если демократы продолжат препятствовать его инициативам в конгрессе. Об этом в пятницу, 26 октября, он написал на своей странице в соцсети Twitter.

"Демократы должны дать нам голоса, чтобы принять сильные (но справедливые) законы. Если этого не произойдет, мы будем вынуждены действовать намного жестче", - написал президент.

Трамп отметил, что США ежегодно тратят на нелегальную миграцию миллиарды долларов. Он предупредил, что "это не будет продолжаться".

The United States has been spending Billions of Dollars a year on Illegal Immigration. This will not continue. Democrats must give us the votes to pass strong (but fair) laws. If not, we will be forced to play a much tougher hand.