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26. 10. 2018

В Краматорске возобновляют теплоснабжение зданий

В Краматорске Донецкой области снова запустили отопительный сезон. Об этом в пятницу, 26 октября, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Краматорского городского совета.

Отмечается, что одно из предприятий 25 октября начало централизованную подачу тепла в квартиры жителей города, одно из них начинает сегодня.

"Еще одно тоже на днях (уже возобновило подачу тепла - ред.)", - отметили в пресс-службе.

При этом в горсовете уточнили, что всего город обеспечивает три предприятия по выработке тепла различной формы собственности. Сейчас вопрос с подачей газа в них частично удалось уладить.

"Тепло приблизительно в половине домов города", - добавили в пресс-службе. 

Напомним, отопительный сезон в Краматорске начался по плану, однако вскоре отопление пришлось отключить из-за отсутствия газа.

Ранее стало известно, что Украина выполнила план по запасам газа на зиму.

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Источник: korrespondent.net

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