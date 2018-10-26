Бисексуал и садист. Что в ЦРУ рассказали о Гитлере

Доклад называется“Биографические очерки Гитлера и Гиммлера”. В нем утверждается, что Гитлер был бисексуалом, а также имел садомазохистские наклонности.
Документ был составлен в 1942 году на основе рассказов друга Гитлера - Эрнста Ганфштенгля, который эмигрировал в США. В докладе его называют доктор Седжвик. На 70 страницах текста речь идет о любимой еде, напитках, увлечениях и привычках фюрера.
Корреспондент.net собрал самое интересное.
Усы
Седжвик пытался еще в 1923 году уговорить Гитлера сбрить усы, которые, по мнению доктора, "выглядели безобразно". На это Гитлер ответил: "Не беспокойтесь о моих усах, если сейчас они не в моде, то станут модными позже, поскольку ношу их я".
Еда
Гитлер почти не ел мяса, в редких случаях – рис с курицей или копченый лосось. "Если я понимаю однажды, что это мне вредит, то я перестаю это есть. Я знаю, что мясо, пиво и никотин травмируют и нарушают мою конституцию. И я не употребляю их больше. Такое решение принимается раз и навсегда", - заявлял он.
Авто
Гитлер сам не ездил на машине, однако любил автомобили с открытым верхом. На парадах, несмотря на погоду, он не пользовался крышей и требовал того же от окружающих. Это он обосновывал фразой: “Мы не буржуа, мы – солдаты”.
Характер
Характер Гитлера представлял и себя две ролевые модели: волк и лиса. Иногда он использовал тип ягненок. До 1933 года в телефонных разговорах он использовал псевдоним “волк”.
Развлечения
Гитлер не любил: Баха, Бетховена, Брамса и Моцарта. Любил: Вагнера, Грига, Листа, некоторые произведения Шопена и Штрауса. Как говорится в докладе, 85% его предпочтений - это репертуар кафе Вены. В 1923 году Гитлер очень любил гимны по американскому футболу, а также лозунги чирлидеров, которыми подбадривали команду перед игрой.
Гитлер редко посещал концерты, но часто ходил в оперу. Сидеть предпочитал исключительно в ложе и ненавидел партер.
Он никогда не танцевал сам, считая это недостойным государственного деятеля. Любил цирк, особенно опасные трюки, в которых был риск для жизни. Дикие животные в цирке его не очень интересовали, если только они не представляли опасность для женщины.
Каждый вечер диктатор смотрел фильмы в личном театре. Геббельс предлагал ему, в том числе, картины, запрещенные для публичного просмотра в Германии.
Диктатор любил фильмы и хроники о политических заключениях, которых удовлетворяли его садистские наклонности. Немецкий фотограф и близкий друг Генрих Хоффманн показывал Гитлеру порнографические фильмы и фото.
Женщины
Гитлера восхищали проститутки только в том случае, если их было несколько или вместе с ними был еще мужчина. Одна женщина не привлекала диктатора. Ему нравилось также быть зрителем.
Он считал необходимым для себя понять женщин, чтобы понять массу и быть хорошим оратором. И женщина, и масса, по мнению Гитлера, ждут власти, действия; массы ждут призыва к идеализму и жертве, а только женщины способны на настоящее самопожертвование.
"Брак не для меня и этого никогда не будет. Моя единственная невеста - моя Родина", - заявил диктатор однажды. Еще он любил цитировать русскую пословицу: "Если вы идете к женщине, не забудьте свой кнут".
Сексуальная жизнь
В докладе говорится, что во время заключения в Ладсбергу Гитлер очень сблизился с Рудольфом Гессом. Сам Гесс имел прозвище “Фройляйн Анна”, потому что любил переодеваться в женское платье. Седжвик замечал, что после 1937 года характер Гитлера можно было назвать “садомазохистским с уклоном в гомосексуальности”.
С 1909-го Гитлер жил в Вене. Там он, вероятно, заразился венерическим заболеванием от еврейской проститутки (выводы сделаны из "чтения между строк книги Гитлера "Моя борьба").
Седжвик предполагает, что у Гитлера была близость с Гессом. Последний был известен пристрастием к переодеванию в женскую одежду. Диктатор характеризуется как "садомазохистский тип человека с возможным уклоном в гомосексуальность".
В марте 1937-го Седжвик показал письмо с почерком Гитлера швейцарскому психиатру Карлу Юнгу. Тот заявил, что "в этом письме есть только одна большая женщина".
Сексуальная жизнь Гитлера была такой же двойственной, как и политическая. Он одновременно националист и социалист, гетеросексуал и гомосексуал, мужчина и женщина. С 1933 года он получал эстетическое удовлетворение от рассматривания подростков.
Источник: korrespondent.net
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