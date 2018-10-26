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26. 10. 2018

Турция требует экстрадиции подозреваемых в убийстве Хашукджи

Прокуратура Стамбула в рамках расследования дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи направит запрос об экстрадиции 18 подозреваемых, задержанных в Саудовской Аравии.

Соответствующие документы уже подготовлены, сообщило Анатолийское информационное агентство в пятницу, 26 октября.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что виновные в убийстве Хашукджи должны предстать перед судом в Стамбуле. В пятницу Эрдоган сообщил, что 28 октября в Турцию прибудет "высокопоставленный саудовский прокурор", который встретится с турецким коллегой, расследующим убийство Хашукджи в саудовском консульстве в Стамбуле.

Турецкий президент вновь подчеркнул, что убийство Хашукджи - отнюдь не "банальное дело", и призвал Саудовскую Аравию установить, кто отдел приказ убить журналиста.

Сегодня стало известно, что старший сын убитого Хашукджи покинул территорию Саудовской Аравии.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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