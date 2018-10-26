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26. 10. 2018

Порошенко сменил начальника СБУ Закарпатской области

Президент Петр Порошенко своими указами уволил начальника Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области, назначив на эту должность Владимира Пахнюка, возглавлявшего до этого УСБУ в Винницкой области.

"Уволить Воеводина Олега Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области", - говорится в опубликованном в пятницу вечером на сайте главы Украинского государства указе №343/2018.

При этом указами №342/2018 и №344/2018 Порошенко уволил Пахнюка c должности начальника Управления СБ Украины в Винницкой области и назначил его начальником Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

Напомним, летом президент Петр Порошенко уволил с должности главы Черниговской областной государственной администрации Валерия Кулича.

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Источник: korrespondent.net

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