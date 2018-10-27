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27. 10. 2018

Британским женщинам разрешили служить во всех родах войск

Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон объявил, что все роли в вооруженных силах теперь открыты для женщин. Об этом сообщает правительственный сайт страны.

Теперь для женщин в Великобритании открыты все военные специальности, в том числе речь идет о подразделениях сил спецопераций.

Министр обороны заявил, что теперь женщины могут подать заявку на вступление в Королевскую морскую пехоту, причем выбор начинается до конца этого года. Учебные курсы начнутся в учебном центре Royal Marines Commando в Лимпстоуне в начале 2019 года.

Министр отметил, что он очень рад, что теперь вооруженные силы "будут определяться способностями, а не статью".

Ранее украинским военным разрешили носить усы и бороды.

В Канаде военнослужащим разрешили носить бороды

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Источник: korrespondent.net

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