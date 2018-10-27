Лукашенко: Мы никогда не придем в Украину на танке

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что его страна никогда не будет представлять военную угрозу для Украины. Об этом он сказал на Форуме регионов, который прошел в Гомеле, передает Белта.
"Я не мог не затронуть эту тему в силу того, что Беларусь со всех сторон втянули в эту проблему. И я хочу, чтобы вы знали нашу позицию: мы если и придем с севера к вам (я хочу, чтобы это некоторые военные в Украине услышали), то на комбайнах, тракторах, троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танках," - сказал Лукашенко.
"Мы не просимся ни посредниками, ни миротворцами. Мы просто за вас переживаем. И если мы что-то сможем и можем для вас сделать, мы готовы. Я вообще не приемлю, когда украинскую землю некоторые пытаются использовать как разменную монету. Украина всегда будет мощной, процветающей и единой, но надо уметь договариваться. Сегодня надо прекратить братоубийственную войну - мы к вашим услугам", - резюмировал белорусский лидер.
"Мы хотим, чтобы эта благодатная земля, богатейшая по своим ресурсам и с супертрудолюбивыми людьми, была процветающей. Она такой и будет," - добавил Лукашенко.
Напомним, 26 октября Порошенко и Лукашенко встретились в Гомеле на Форуме регионов. По итогам встречи Лукашенко заявил, что между двумя странами нет неразрешимых проблем.
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Источник: korrespondent.net
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