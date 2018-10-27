Климкин назвал очереди на границе с Польшей позором

Ситуация на границе между Украиной и Польшей, где время на пересечение границы часто занимает более 10 часов, является “реальным позором”. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Укринформ.

"Эта ситуация меня не просто не удовлетворяет, она меня фундаментально раздражает. Я считаю, что украинцы и поляки не должны проводить в этих очередях время, и очень часто - по восемь-десять-двенадцать часов. Это влияет на жизнь и бизнес людей, которые живут и работают в Украине и Польше", - заявил Климкин.

Министр отметил, что до сих пор есть случаи взяток на границе, Украина также должна понимать беспокойство польской стороны, в частности относительно фитосанитарных мероприятий.

“Но, с другой стороны, граница пока нас разъединяет, а она нас должна объединять. Поэтому необходим реальный политический толчок для решения этой проблемы, о чем мы говорили с министром Яцеком Чапутовичем, а также и в Бюро национальной безопасности Польши", - подчеркнул Климкин.

По его словам, речь идет не только об увеличении пунктов пропуска, где будет совместный пограничный контроль, не только о дополнительной инфраструктуре, но и о реальном сотрудничестве по стандартам пограничного контроля.

Климкин отметил, что проблемой с украинской стороны являются также автомобили на еврономерах, которые, по данным польской стороны, генерируют 37% всего пограничного движения.

Проблемой является также грузоперевозка и долгое ожидание грузовиков, в частности и с фруктами и овощами, на пересечение границы.

“Но часто грузовики с фруктами стоят на границе в течение нескольких дней, товар портится. И что дальше? У нас такое впечатление, что порой это делается умышленно", - заметил министр.

Он добавил, что с польской стороной договорились комплексно решать все проблемы на границе. "Где наши задачи - будем работать, там где ваши - работайте, где нужна Еврокомиссия - привлекаем и ее. Но оставлять все, как на границе сейчас, - это реальный позор", - резюмировал глава украинской дипломатии.

Напомним, в начале октября на границе с Польшей образовались километровые очереди из грузовиков. Время ожидания в очередях на пунктах пропуска для грузового автотранспорта достигает трех суток.

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Польша закрыла "зеленый коридор" с Украиной

Источник: korrespondent.net